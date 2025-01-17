Количество пострадавших в результате удара рф по Кривому Рогу возросло до 14 - ОВА
Киев • УНН
В результате ракетного удара рф по Кривому Рогу пострадало 14 человек, включая четырех детей в возрасте от 1,5 до 12 лет. Пятеро раненых остаются в больнице, трое из них в тяжелом состоянии.
В результате удара рф по Кривому Рогу количество пострадавших возросло до 14, среди них - четверо детей. Девочку 9 лет госпитализировали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
До 14 человек увеличилось количество пострадавших в Кривом Роге. Среди них - четверо детей. Мальчики 9 и 12 лет. А еще девочки, одной из которых всего 1,5 года. Другой - 9. Ее госпитализировали. Врачи оценивают состояние пациентки как относительно удовлетворительное
Он сообщил, что всего в больнице остаются пятеро раненых, из которых трое - в тяжелом состоянии.
Напомним
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы после сообщения о скоростных целях в сторону города.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку российских войск баллистическими ракетами на Кривой Рог, показав видео последствий вражеского удара.