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Количество пострадавших в результате удара рф по Кривому Рогу возросло до 14 - ОВА

Количество пострадавших в результате удара рф по Кривому Рогу возросло до 14 - ОВА

Киев  •  УНН

 • 2435 просмотра

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В результате ракетного удара рф по Кривому Рогу пострадало 14 человек, включая четырех детей в возрасте от 1,5 до 12 лет. Пятеро раненых остаются в больнице, трое из них в тяжелом состоянии.

В результате удара рф по Кривому Рогу количество пострадавших возросло до 14, среди них - четверо детей. Девочку 9 лет госпитализировали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

До 14 человек увеличилось количество пострадавших в Кривом Роге. Среди них - четверо детей. Мальчики 9 и 12 лет. А еще девочки, одной из которых всего 1,5 года. Другой - 9. Ее госпитализировали. Врачи оценивают состояние пациентки как относительно удовлетворительное 

- сообщил Лысак.

Он сообщил, что всего в больнице остаются пятеро раненых, из которых трое - в тяжелом состоянии.

Напомним

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы после сообщения о скоростных целях в сторону города.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку российских войск баллистическими ракетами на Кривой Рог, показав видео последствий вражеского удара.

Павел Башинский

Павел Башинский

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