Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Києву зросла до 28 осіб - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російського удару по столиці зросла до 28 осіб. Також відомо про сімох загиблих, пише УНН з посиланням на сторінку Кличка в Telegram.

Деталі

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю зросла до 28-ми людей. 12 з них перебувають в стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу або амбулаторно в травмпунктах лікарень, куди доставили, або на місці - повідомив Кличко.

Також за словами Кличка підтверджено загибель 7 людей.



Пошуково-рятувальна операція в пʼятиповерховому будинку в Шевченківському районі триває.

Доповнення

російська атака на Київщину призвела до загибелі однієї жінки та поранень вісьмох людей, серед яких 5-річна дитина та двоє співробітників ДСНС. Пошкодження зафіксовано в чотирьох районах області та включають житлові, адміністративні та медичні будівлі.