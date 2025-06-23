Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Києву зросла до 28 осіб - Кличко
Київ • УНН
Кількість постраждалих від російського удару по Києву зросла до 28 осіб, 12 з них госпіталізовані, іншим надана допомога амбулаторно. Загинуло 7 людей, пошуково-рятувальна операція триває.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російського удару по столиці зросла до 28 осіб. Також відомо про сімох загиблих, пише УНН з посиланням на сторінку Кличка в Telegram.
Деталі
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю зросла до 28-ми людей. 12 з них перебувають в стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу або амбулаторно в травмпунктах лікарень, куди доставили, або на місці
Також за словами Кличка підтверджено загибель 7 людей.
Пошуково-рятувальна операція в пʼятиповерховому будинку в Шевченківському районі триває.
Доповнення
російська атака на Київщину призвела до загибелі однієї жінки та поранень вісьмох людей, серед яких 5-річна дитина та двоє співробітників ДСНС. Пошкодження зафіксовано в чотирьох районах області та включають житлові, адміністративні та медичні будівлі.