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Число пострадавших в результате российского удара по Киеву возросло до 28 человек - Кличко

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Число пострадавших от российского удара по Киеву возросло до 28 человек, 12 из них госпитализированы, остальным оказана помощь амбулаторно. Погибло 7 человек, поисково-спасательная операция продолжается.

Число пострадавших в результате российского удара по Киеву возросло до 28 человек - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что число пострадавших в результате российского удара по столице возросло до 28 человек. Также известно о семи погибших, пишет УНН со ссылкой на страницу Кличко в Telegram.

Детали

Количество пострадавших в результате вражеской атаки на столицу возросло до 28 человек. 12 из них находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь либо амбулаторно в травмпунктах больниц, куда доставили, либо на месте

- сообщил Кличко.

Также, по словам Кличко, подтверждена гибель 7 человек.


Поисково-спасательная операция в пятиэтажном доме в Шевченковском районе продолжается.

Дополнение

российская атака на Киевскую область привела к гибели одной женщины и ранениям восьми человек, среди которых 5-летний ребенок и двое сотрудников ГСЧС. Повреждения зафиксированы в четырех районах области и включают жилые, административные и медицинские здания.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Киев
Tesla
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