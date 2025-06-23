Число пострадавших в результате российского удара по Киеву возросло до 28 человек - Кличко
Киев • УНН
Число пострадавших от российского удара по Киеву возросло до 28 человек, 12 из них госпитализированы, остальным оказана помощь амбулаторно. Погибло 7 человек, поисково-спасательная операция продолжается.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что число пострадавших в результате российского удара по столице возросло до 28 человек. Также известно о семи погибших, пишет УНН со ссылкой на страницу Кличко в Telegram.
Детали
Количество пострадавших в результате вражеской атаки на столицу возросло до 28 человек. 12 из них находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь либо амбулаторно в травмпунктах больниц, куда доставили, либо на месте
Также, по словам Кличко, подтверждена гибель 7 человек.
Поисково-спасательная операция в пятиэтажном доме в Шевченковском районе продолжается.
Дополнение
российская атака на Киевскую область привела к гибели одной женщины и ранениям восьми человек, среди которых 5-летний ребенок и двое сотрудников ГСЧС. Повреждения зафиксированы в четырех районах области и включают жилые, административные и медицинские здания.