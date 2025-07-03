Кількість постраждалих від ранкової атаки рф у Полтаві зросла до 28 3 липня 2025

У Полтаві внаслідок ранкової атаки рф кількість постраждалих зросла до 28, повідомила у четвер секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова у Telegram, пише УНН.

28 осіб звернулися за медичною допомогою, 17 - госпіталізовано - повідомила Ямщикова дані станом на 14:30.

З її слів, пошкоджено 32 об’єкти, у тому числі 14 багатоквартирних будинків, 9 приватних домоволодінь, 2 заклади освіти, 6 об’єктів підприємницької діяльності.

Як повідомив Ямщикова, підрозділи ДСНС завершили рятувальну операцію. Наразі міські комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків, працюючи над відновленням нормального життя у громаді.

"Усі необхідні служби задіяні. Триває ліквідація наслідків. Людям надається вся необхідна допомога - медична, психологічна, соціальна", - вказала вона.

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