Кількість постраждалих від ранкової атаки рф у Полтаві зросла до 28 3 липня 2025
Київ • УНН
У Полтаві 28 осіб звернулися за медичною допомогою після ранкової атаки РФ, 17 з них госпіталізовано. Пошкоджено 32 об'єкти, включаючи житлові будинки та заклади освіти.
У Полтаві внаслідок ранкової атаки рф кількість постраждалих зросла до 28, повідомила у четвер секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова у Telegram, пише УНН.
28 осіб звернулися за медичною допомогою, 17 - госпіталізовано
З її слів, пошкоджено 32 об’єкти, у тому числі 14 багатоквартирних будинків, 9 приватних домоволодінь, 2 заклади освіти, 6 об’єктів підприємницької діяльності.
Як повідомив Ямщикова, підрозділи ДСНС завершили рятувальну операцію. Наразі міські комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків, працюючи над відновленням нормального життя у громаді.
"Усі необхідні служби задіяні. Триває ліквідація наслідків. Людям надається вся необхідна допомога - медична, психологічна, соціальна", - вказала вона.
Атака рф на Полтаву залишила частину жителів без світла03.07.25, 12:59 • 706 переглядiв