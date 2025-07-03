Число пострадавших от утренней атаки РФ в Полтаве возросло до 28 3 июля 2025

В Полтаве в результате утренней атаки РФ количество пострадавших возросло до 28, сообщила в четверг секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова в Telegram, пишет УНН.

28 человек обратились за медицинской помощью, 17 - госпитализированы - сообщила Ямщикова данные по состоянию на 14:30.

По ее словам, повреждено 32 объекта, в том числе 14 многоквартирных домов, 9 частных домовладений, 2 учебных заведения, 6 объектов предпринимательской деятельности.

Как сообщила Ямщикова, подразделения ГСЧС завершили спасательную операцию. Сейчас городские коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий, работая над восстановлением нормальной жизни в общине.

"Все необходимые службы задействованы. Продолжается ликвидация последствий. Людям оказывается вся необходимая помощь - медицинская, психологическая, социальная", - указала она.

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