Кількість постраждалих від ранкового удару рф КАБом у Харкові зросла до семи 25 липня 2025

У Харкові кількість постраждалих внаслідок ранкового удару російських військ КАБом зросла до семи, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Станом на зараз в Індустріальному районі Харкова маємо семеро постраждалих. Троє людей медики шпиталізували - написав Синєгубов.

За словами голови ОВА, серед постраждалих - 12-річна дівчинка, вона зазнала гострої реакції на стрес.

"Попередньо, російська бомба влучила у дах медичного закладу в Індустріальному районі міста", - підтвердив Синєгубов.

Раніше повідомлялося про одного загиблого внаслідок удару рф та 6 постраждалих.

Ранковий удар рф КАБом по Харкову: повідомляється про загиблого, шістьох постраждалих