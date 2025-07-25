Кількість постраждалих від ранкового удару рф КАБом у Харкові зросла до семи 25 липня 2025
Київ • УНН
У Харкові зросла кількість постраждалих від ранкового удару російських військ КАБом до семи осіб. Серед них 12-річна дівчинка, троє госпіталізовані, а бомба влучила в дах медичного закладу.
У Харкові кількість постраждалих внаслідок ранкового удару російських військ КАБом зросла до семи, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Станом на зараз в Індустріальному районі Харкова маємо семеро постраждалих. Троє людей медики шпиталізували
За словами голови ОВА, серед постраждалих - 12-річна дівчинка, вона зазнала гострої реакції на стрес.
"Попередньо, російська бомба влучила у дах медичного закладу в Індустріальному районі міста", - підтвердив Синєгубов.
Раніше повідомлялося про одного загиблого внаслідок удару рф та 6 постраждалих.
Ранковий удар рф КАБом по Харкову: повідомляється про загиблого, шістьох постраждалих25.07.25, 12:00 • 1146 переглядiв