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Кількість постраждалих від ранкового удару рф КАБом у Харкові зросла до семи 25 липня 2025

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

У Харкові зросла кількість постраждалих від ранкового удару російських військ КАБом до семи осіб. Серед них 12-річна дівчинка, троє госпіталізовані, а бомба влучила в дах медичного закладу.

Кількість постраждалих від ранкового удару рф КАБом у Харкові зросла до семи

У Харкові кількість постраждалих внаслідок ранкового удару російських військ КАБом зросла до семи, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Станом на зараз в Індустріальному районі Харкова маємо семеро постраждалих. Троє людей медики шпиталізували

- написав Синєгубов.

За словами голови ОВА, серед постраждалих - 12-річна дівчинка, вона зазнала гострої реакції на стрес.

"Попередньо, російська бомба влучила у дах медичного закладу в Індустріальному районі міста", - підтвердив Синєгубов.

Раніше повідомлялося про одного загиблого внаслідок удару рф та 6 постраждалих.

Ранковий удар рф КАБом по Харкову: повідомляється про загиблого, шістьох постраждалих25.07.25, 12:00 • 1146 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Олег Синєгубов
Харківська область
Харків
Tesla
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