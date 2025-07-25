Число пострадавших от утреннего удара рф КАБом в Харькове возросло до семи 25 июля 2025

В Харькове количество пострадавших в результате утреннего удара российских войск КАБом возросло до семи, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на сейчас в Индустриальном районе Харькова имеем семеро пострадавших. Трое человек медики госпитализировали - написал Синегубов.

По словам главы ОВА, среди пострадавших - 12-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс.

"Предварительно, российская бомба попала в крышу медицинского учреждения в Индустриальном районе города", - подтвердил Синегубов.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате удара рф и 6 пострадавших.

Утренний удар рф КАБом по Харькову: сообщается о погибшем, шестерых пострадавших