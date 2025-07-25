Число пострадавших от утреннего удара рф КАБом в Харькове возросло до семи 25 июля 2025

$41.770.01
49.100.12
ukenru
Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины
Эксклюзив
09:34 • 3584 просмотра
Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины
09:03 • 14714 просмотра
Рада соберется 31 июля для рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП - Стефанчук
08:28 • 14979 просмотра
Первая батарея ЗРК Patriot от Трампа уже прибыла в Украину - The Telegraph
07:59 • 18991 просмотра
Украина готова приобрести 10 систем Patriot, уже есть три - Зеленский
24 июля, 18:46 • 57125 просмотра
Назарий Гусаков обманул благотворителей на 1,3 млн грн: ему сообщили о подозрении
Эксклюзив
24 июля, 11:10 • 185645 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
24 июля, 11:05 • 110888 просмотра
НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
24 июля, 08:34 • 168328 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
24 июля, 07:16 • 99920 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 94725 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
1м/с
45%
748мм
Популярные новости
Starlink возобновил работу после глобального сбоя - SpaceX25 июля, 00:24 • 35749 просмотра
Луганск превращается в свалку: оккупанты вводят штрафы за мусор вместо его вывоза - ЦНС25 июля, 00:49 • 33080 просмотра
Трамп отменил финансирование внешней помощи и общественного вещания на 9 миллиардов долларов25 июля, 01:43 • 20993 просмотра
Киевлянина жестоко избили за замечание на спортплощадке, нападавших задержали - полиция06:08 • 24518 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы09:04 • 13940 просмотра
публикации
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы09:04 • 14838 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 48185 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 68768 просмотра
Станет ли Defence City действительно эффективным? Главные решения – еще впереди24 июля, 16:23 • 87046 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
24 июля, 11:10 • 185636 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Херсон
Львов
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 211268 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 327482 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 409195 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 411545 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 398760 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Нефть марки Brent
БМ-21 «Град»
BM-30 Smerch

Число пострадавших от утреннего удара рф КАБом в Харькове возросло до семи 25 июля 2025

Киев • УНН

 • 844 просмотра

В Харькове возросло число пострадавших от утреннего удара российских войск КАБом до семи человек. Среди них 12-летняя девочка, трое госпитализированы, а бомба попала в крышу медицинского учреждения.

Число пострадавших от утреннего удара рф КАБом в Харькове возросло до семи

В Харькове количество пострадавших в результате утреннего удара российских войск КАБом возросло до семи, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на сейчас в Индустриальном районе Харькова имеем семеро пострадавших. Трое человек медики госпитализировали

- написал Синегубов.

По словам главы ОВА, среди пострадавших - 12-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс.

"Предварительно, российская бомба попала в крышу медицинского учреждения в Индустриальном районе города", - подтвердил Синегубов.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате удара рф и 6 пострадавших.

Утренний удар рф КАБом по Харькову: сообщается о погибшем, шестерых пострадавших25.07.25, 12:00 • 884 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Харьковская область
Харьков
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9