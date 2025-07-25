Число пострадавших от утреннего удара рф КАБом в Харькове возросло до семи 25 июля 2025
Киев • УНН
В Харькове возросло число пострадавших от утреннего удара российских войск КАБом до семи человек. Среди них 12-летняя девочка, трое госпитализированы, а бомба попала в крышу медицинского учреждения.
В Харькове количество пострадавших в результате утреннего удара российских войск КАБом возросло до семи, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на сейчас в Индустриальном районе Харькова имеем семеро пострадавших. Трое человек медики госпитализировали
По словам главы ОВА, среди пострадавших - 12-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс.
"Предварительно, российская бомба попала в крышу медицинского учреждения в Индустриальном районе города", - подтвердил Синегубов.
Ранее сообщалось об одном погибшем в результате удара рф и 6 пострадавших.
Утренний удар рф КАБом по Харькову: сообщается о погибшем, шестерых пострадавших25.07.25, 12:00 • 884 просмотра