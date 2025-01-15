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Кількість постраждалих від авіаудару рф по Краматорську зросла до 9

Кількість постраждалих від авіаудару рф по Краматорську зросла до 9

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 • 31032 перегляди

У Краматорську внаслідок російської авіабомби постраждало 9 людей, серед них 2 дітей. Пошкоджено 18 будинків, 3 освітні заклади, інфраструктурний об'єкт та 18 автомобілів.

У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 9, серед них - 2 дитини. Про це повідомила голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

"Кількість поранених у Краматорську зросла до 9, серед них — 2 дитини. Такі дані станом на 16:00", - повідомив голова ОВА.

Додамо

Сьогодні вранці росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку. Осколками пошкоджено 18 будинків, 3 освітні заклади та інфраструктурний об'єкт.

Крім того, ударною хвилею та уламками пошкоджено 18 автомобілів.

"Усі наслідки обстрілу ретельно задокументовано", - повідомив Філашкін.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
kramatorskКраматорськ
donetskДонецьк

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