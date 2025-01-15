Количество пострадавших от авиаудара рф по Краматорску возросло до 9

В Краматорске количество раненых в результате атаки рф возросло до 9, среди них - 2 ребенка. Об этом сообщила председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"Количество раненых в Краматорске возросло до 9, среди них - 2 ребенка. Такие данные по состоянию на 16:00", - сообщил глава ОГА.

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Сегодня утром россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку. Осколками повреждены 18 домов, 3 образовательных учреждения и инфраструктурный объект.

Кроме того, ударной волной и обломками повреждены 18 автомобилей.

"Все последствия обстрела тщательно задокументированы", - сообщил Филашкин.