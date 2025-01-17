Кількість постраждалих від атаки рф у Кривому Розі зросла до 7

Через атаку рф у Кривому Розі постраждало вже семеро людей, четверо госпіталізовані у тяжкому стані, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Збільшилася кількість постраждалих у Кривому Розі. На зараз їх семеро. Четверо госпіталізовані. Стан більшості залишається важким. Один поранений – середньої тяжкості. Троє людей оговтуватися від пережитого будуть вдома - написав Лисак.

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