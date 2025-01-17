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У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Кількість постраждалих від атаки рф у Кривому Розі зросла до 7

Кількість постраждалих від атаки рф у Кривому Розі зросла до 7

Київ • УНН

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Внаслідок російської атаки у Кривому Розі постраждало семеро людей. Четверо госпіталізовані у важкому стані, троє лікуватимуться вдома.

Через атаку рф у Кривому Розі постраждало вже семеро людей, четверо госпіталізовані у тяжкому стані, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.  

Збільшилася кількість постраждалих у Кривому Розі. На зараз їх семеро. Четверо госпіталізовані. Стан більшості залишається важким. Один поранений – середньої тяжкості. Троє людей оговтуватися від пережитого будуть вдома

- написав Лисак.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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