Количество пострадавших от атаки рф в Кривом Роге возросло до 7
Киев • УНН
В результате российской атаки в Кривом Роге пострадали семь человек. Четверо госпитализированы в тяжелом состоянии, трое будут лечиться дома.
Из-за атаки рф в Кривом Роге пострадало уже семь человек, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Увеличилось количество пострадавших в Кривом Роге. На сейчас их семеро. Четверо госпитализированы. Состояние большинства остается тяжелым. Один раненый - средней тяжести. Трое людей оправляться от пережитого будут дома
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