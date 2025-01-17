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Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
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Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

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Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
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Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
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Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

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Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
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Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

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Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
17 января, 07:04 • 113723 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
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Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
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Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года
16 января, 14:08 • 122155 просмотра

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Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре
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Количество пострадавших от атаки рф в Кривом Роге возросло до 7

Количество пострадавших от атаки рф в Кривом Роге возросло до 7

Киев  •  УНН

 • 7809 просмотра

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В результате российской атаки в Кривом Роге пострадали семь человек. Четверо госпитализированы в тяжелом состоянии, трое будут лечиться дома.

Из-за атаки рф в Кривом Роге пострадало уже семь человек, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.  

Увеличилось количество пострадавших в Кривом Роге. На сейчас их семеро. Четверо госпитализированы. Состояние большинства остается тяжелым. Один раненый - средней тяжести. Трое людей оправляться от пережитого будут дома

- написал Лысак.

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Из-за ракетного удара рф по Кривому Рогу 4 погибших, 6 раненых: показали масштабы разрушений17.01.25, 13:55 • 12442 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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