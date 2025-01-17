Количество пострадавших от атаки рф в Кривом Роге возросло до 7

Из-за атаки рф в Кривом Роге пострадало уже семь человек, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Увеличилось количество пострадавших в Кривом Роге. На сейчас их семеро. Четверо госпитализированы. Состояние большинства остается тяжелым. Один раненый - средней тяжести. Трое людей оправляться от пережитого будут дома