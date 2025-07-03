Кількість постраждалих від атаки рф на Одесу сягнула 6: показали наслідки
Київ • УНН
Співробітники ДСНС завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки по Одесі. Внаслідок події ніхто не загинув, 6 людей постраждали, 11 врятовано.
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських військ на Одесу сягнула шести, повідомили у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
Роботи з ліквідації наслідків російської атаки по Одесі співробітниками ДСНС завершені. На щастя, ніхто не загинув. 6 людей постраждало, 11 - врятовано
За даними Сил оборони Півдня України, внаслідок чергової російської атаки постраждало шестеро людей, серед них - двоє дітей.
Доповнення
Як повідомляв голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та інші об’єкти цивільної інфраструктури. У квартирах одеситів виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. 6 квартир зруйновано повністю, ще 36 - частково пошкоджені.
російська атака на Одесу: вже п'ятеро постраждалих, серед них двоє дітей03.07.25, 07:59 • 1055 переглядiв