Число пострадавших от атаки рф на Одессу достигло 6: показали последствия

Число пострадавших в результате ночной атаки российских войск на Одессу достигло шести, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Работы по ликвидации последствий российской атаки по Одессе сотрудниками ГСЧС завершены. К счастью, никто не погиб. 6 человек пострадали, 11 - спасены - сообщили в ГСЧС.

По данным Сил обороны Юга Украины, в результате очередной российской атаки пострадали шесть человек, среди них - двое детей.

Дополнение

Как сообщал глава Одесской ОВА Олег Кипер, поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры. В квартирах одесситов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. 6 квартир разрушены полностью, еще 36 - частично повреждены.

российская атака на Одессу: уже пятеро пострадавших, среди них двое детей