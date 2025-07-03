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Число пострадавших от атаки рф на Одессу достигло 6: показали последствия

Киев • УНН

 • 917 просмотра

Сотрудники ГСЧС завершили работы по ликвидации последствий российской атаки по Одессе. В результате происшествия никто не погиб, 6 человек пострадали, 11 спасены.

Число пострадавших от атаки рф на Одессу достигло 6: показали последствия

Число пострадавших в результате ночной атаки российских войск на Одессу достигло шести, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Работы по ликвидации последствий российской атаки по Одессе сотрудниками ГСЧС завершены. К счастью, никто не погиб. 6 человек пострадали, 11 - спасены

- сообщили в ГСЧС.

По данным Сил обороны Юга Украины, в результате очередной российской атаки пострадали шесть человек, среди них - двое детей.

Дополнение

Как сообщал глава Одесской ОВА Олег Кипер, поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры. В квартирах одесситов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. 6 квартир разрушены полностью, еще 36 - частично повреждены.

российская атака на Одессу: уже пятеро пострадавших, среди них двое детей03.07.25, 07:59 • 1023 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
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