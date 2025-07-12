Кількість постраждалих у Чернівцях після російської атаки зросла до 26 12 липня 2025

У Чернівцях до 26 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок російської повітряної атаки. Семеро з них перебувають у лікарнях, повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, пише УНН.

Кількість постраждалих у Чернівцях внаслідок російського удару зросла до 26 осіб. 7 з них зараз перебувають у наших лікарнях: 3 у важкому стані, 4 — прооперовані. Всім іншим постраждалим медики надали першу медичну допомогу на місці падіння уламків ворожої ракети - повідомив очільник ОВА.

Запаранюк також висловив співчуття рідним загиблих внаслідок ворожого удару.

Рідним загиблих Діани та Святослава — мої сердечні співчуття… Сумую разом з вами… Ворог отримає своє покарання! - говориться у повідомленні.

За словами глави ОВА, зараз на місці падіння уламків збитої ракети продовжують свою роботу усі профільні служби, співробітники яких обстежують територію, розбирають завали та документують воєнні злочини російських загарбників проти цивільного населення.

Доповнення

У Чернівецькій області росіяни завдали удару по адміністративній будівлі, житлових будинках, не функціонуючих спорудах та автомобілях.

12 липня внаслідок ворожої атаки по місту, виникли пожежі одночасно за трьома адресами. Усі пожежі ліквідовано рятувальниками. Пошкоджено адмінбудівлі, житлові будинки, два нефункціонуючих будівлі та автівки - говориться у повідомленні.

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк спростував інформацію про смерть ще двох важкопоранених, підтвердивши, що кількість загиблих внаслідок російської атаки в Чернівцях становить дві особи. Лікарі продовжують боротися за життя всіх важкопоранених.