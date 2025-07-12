Число пострадавших в Черновцах после российской атаки возросло до 26 12 июля 2025
Киев • УНН
В Черновцах 26 человек пострадали от российской воздушной атаки, семеро госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии. Погибли два человека, Диана и Святослав, их родные получили соболезнования от главы ОВА.
В Черновцах до 26 человек увеличилось количество пострадавших в результате российской воздушной атаки. Семеро из них находятся в больницах, сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, пишет УНН.
Количество пострадавших в Черновцах в результате российского удара возросло до 26 человек. 7 из них сейчас находятся в наших больницах: 3 в тяжелом состоянии, 4 — прооперированы. Всем остальным пострадавшим медики оказали первую медицинскую помощь на месте падения обломков вражеской ракеты
Запаранюк также выразил соболезнования родным погибших в результате вражеского удара.
Родным погибших Дианы и Святослава — мои сердечные соболезнования… Скорблю вместе с вами… Враг получит свое наказание!
По словам главы ОВА, сейчас на месте падения обломков сбитой ракеты продолжают свою работу все профильные службы, сотрудники которых обследуют территорию, разбирают завалы и документируют военные преступления российских захватчиков против гражданского населения.
Дополнение
В Черновицкой области россияне нанесли удар по административному зданию, жилым домам, нефункционирующим сооружениям и автомобилям.
12 июля в результате вражеской атаки по городу, возникли пожары одновременно по трем адресам. Все пожары ликвидированы спасателями. Повреждены админздания, жилые дома, два нефункционирующих здания и автомобили
Начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк опроверг информацию о смерти еще двух тяжелораненых, подтвердив, что количество погибших в результате российской атаки в Черновцах составляет два человека. Врачи продолжают бороться за жизнь всех тяжелораненых.