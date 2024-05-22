Кількість постраждалих через удар рф по Харкову зросла до дев'яти
Київ • УНН
В результаті російських ударів по Харкову постраждали дев'ять людей, в тому числі водій тролейбуса у важкому стані. А в житловому будинку сталася пожежа.
Внаслідок ударів російських військ по Харкову вже 9 постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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На цю хвилину медики надають допомогу девʼятьом постраждалим, які отримали вибухові травми
Раніше повідомлялось, що під ударом був Шевченківський район міста. росіяни поцілили біля житлової забудови. У важкому стані перебуває один із постраждалих - водій тролейбуса. Також зафіксовано загоряння у багатоквартирному будинку.