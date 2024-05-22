Число пострадавших из-за удара рф по Харькову возросло до девяти

В результате ударов российских войск по Харькову уже 9 пострадавших, сообщил глава ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

На эту минуту медики оказывают помощь девяти пострадавшим, получившим взрывные травмы - написал Синегубов в Telegram.

Ранее сообщалось, что под ударом был Шевченковский район города. россияне попали возле жилой застройки. В тяжелом состоянии находится один из пострадавших - водитель троллейбуса. Также зафиксировано возгорание в многоквартирном доме.