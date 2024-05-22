Кількість постраждалих через авіаудари рф по Харкову збільшилась до 11: показали наслідки
Київ • УНН
В результаті російських авіаударів по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова постраждали 11 мирних жителів, у тому числі водій тролейбуса.
Армія рф сьогодні, 22 травня, завдала ударів по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова, внаслідок чого постраждали 11 мирних жителів. Попередньо, ворог вдарив по місту двома плануючими боєприпасами. Наслідки атак рф на місто показали в Харківській обласній прокуратурі у Telegram, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, 22 травня близько 13:50 війська рф вчергове завдали авіаудари по Харкову.
У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання біля входу у кафе. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини тощо.
Зазнали поранень, гострої реакції на стрес 10 людей, серед них пʼять чоловіків та пʼять жінок. Один з потерпілих - 55-річний водій тролейбуса, який перебував біля епіцентру вибуху. Чоловік у важкому стані, у нього ампутовано дві ноги
У Холодногірському районі, як повідомляється, внаслідок ворожого авіаудару зруйновано будівлі цивільного підприємства, яке не функціонувало під час повномасштабного вторгнення рф. 42-річна жінка, яка працює біля місця влучання, отримала гостру реакцію на стрес.
За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
За процесуального керівництва Шевченківської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
На Харківському напрямку ворог продовжує тиснути у районі Липців - Генштаб22.05.24, 16:50 • 20992 перегляди