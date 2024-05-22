Количество пострадавших из-за авиаударов рф по Харькову увеличилось до 11: показали последствия

Армия рф сегодня, 22 мая, нанесла удары по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова, в результате чего пострадали 11 мирных жителей. Предварительно, враг ударил по городу двумя планирующими боеприпасами. Последствия атак рф на город показали в Харьковской областной прокуратуре в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщается, 22 мая около 13:50 войска рф в очередной раз нанесли авиаудары по Харькову.

В Шевченковском районе города зафиксировано попадание у входа в кафе. Повреждены автомобили, жилые дома, автомойку, магазины и тому подобное.

получили ранения, острую реакцию на стресс 10 человек, среди них пять мужчин и пять женщин. Один из пострадавших - 55-летний водитель троллейбуса, который находился возле эпицентра взрыва. Мужчина в тяжелом состоянии, у него ампутированы две ноги - рассказали в прокуратуре.

В Холодногорском районе, как сообщается, в результате вражеского авиаудара разрушены здания гражданского предприятия, которое не функционировало во время полномасштабного вторжения рф. 42-летняя женщина, которая работает возле места попадания, получила острую реакцию на стресс.

По предварительным данным, враг ударил по городу двумя УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

При процессуальном руководстве Шевченковской и Новобаварской окружных прокуратур г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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