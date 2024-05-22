Количество пострадавших из-за авиаударов рф по Харькову увеличилось до 11: показали последствия

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
telegramТелеграмма
kharkivХарьков
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  86575 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  101326 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  102589 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  90583 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118919 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116086 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119902 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113616 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104588 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  231644 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Новости по теме
Количество пострадавших из-за авиаударов рф по Харькову увеличилось до 11: показали последствия

Количество пострадавших из-за авиаударов рф по Харькову увеличилось до 11: показали последствия

  •  5899 просмотра
Армия рф продолжает "бомбить" белгородщину: за сутки "сбросили" еще два ФАБ

Армия рф продолжает "бомбить" белгородщину: за сутки "сбросили" еще два ФАБ

  •  6360 просмотра
Франция не видит условий для признания Палестинского государства

Франция не видит условий для признания Палестинского государства

  •  5397 просмотра
Украина и ЕС заключили рамочное Соглашение для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

Украина и ЕС заключили рамочное Соглашение для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

  •  7794 просмотра
Полицейских планируют наказывать до 15 лет за решеткой за бездействие в сфере борьбы с наркотиками в военное время: законопроект прошел первое чтение

Полицейских планируют наказывать до 15 лет за решеткой за бездействие в сфере борьбы с наркотиками в военное время: законопроект прошел первое чтение

  •  6710 просмотра
Макрон посещает Новую Каледонию, чтобы справиться с кризисом на нестабильной французской территории

Макрон посещает Новую Каледонию, чтобы справиться с кризисом на нестабильной французской территории

  •  5239 просмотра
NASA вновь отложила дебютный пилотируемый полет Starliner от Boeing

NASA вновь отложила дебютный пилотируемый полет Starliner от Boeing

  •  5322 просмотра
В Минобороны заявили, что в скором времени ожидаются положительные сдвиги по поставкам ПВО Украине

В Минобороны заявили, что в скором времени ожидаются положительные сдвиги по поставкам ПВО Украине

  •  8941 просмотра
Канцлер Австрии в разговоре с Зеленским подтвердил участие в саммите мира

Канцлер Австрии в разговоре с Зеленским подтвердил участие в саммите мира

  •  8943 просмотра
На Харьковском направлении враг продолжает давить в районе Липцев - Генштаб

На Харьковском направлении враг продолжает давить в районе Липцев - Генштаб

  •  8821 просмотра

Популярные

Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300

Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300

  •  46732 просмотра
Войска рф обстреляли артиллерией и ракетами Невское на Луганщине, есть разрушения

Войска рф обстреляли артиллерией и ракетами Невское на Луганщине, есть разрушения

  •  38272 просмотра
Начальник Генштаба Баргилевич обсудил с французской делегацией перспективы оказания помощи для защиты неба

Начальник Генштаба Баргилевич обсудил с французской делегацией перспективы оказания помощи для защиты неба

  •  33029 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

  •  128677 просмотра
В Киеве из-за аварии без света осталась часть домов Оболонского района

В Киеве из-за аварии без света осталась часть домов Оболонского района

  •  27263 просмотра

Публикации

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

  •  128677 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  231644 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  217388 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  411062 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  395577 просмотра

Количество пострадавших из-за авиаударов рф по Харькову увеличилось до 11: показали последствия

В результате российских авиаударов по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова пострадали 11 мирных жителей, в том числе водитель троллейбуса.

Война •   •  5899 просмотра
Количество пострадавших из-за авиаударов рф по Харькову увеличилось до 11: показали последствия

Армия рф продолжает "бомбить" белгородщину: за сутки "сбросили" еще два ФАБ

российские самолеты потеряли еще две авиабомбы в белгородской области. За последние три месяца рф сбросила на свои регионы и оккупированные территории Украины 55 ФАБ.

Война •   •  6360 просмотра
Армия рф продолжает "бомбить" белгородщину: за сутки "сбросили" еще два ФАБ

Франция не видит условий для признания Палестинского государства

По словам министра иностранных дел Франции Стефана Сежурна, Франция считает, что условия для официального признания Палестины как государства еще не выполнены.

Новости Мира •   •  5397 просмотра
Франция не видит условий для признания Палестинского государства

Украина и ЕС заключили рамочное Соглашение для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

Украина и ЕС подписали рамочное соглашение о финансировании в рамках программы Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро.

Экономика •   •  7794 просмотра
Украина и ЕС заключили рамочное Соглашение для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

Полицейских планируют наказывать до 15 лет за решеткой за бездействие в сфере борьбы с наркотиками в военное время: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, ужесточающий наказание за незаконную деятельность в сфере оборота наркотиков. Документ предлагает лишать свободы на срок до 15 лет полицейских за бездействие в сфере борьбы с наркотиками.

политика •   •  6710 просмотра
Полицейских планируют наказывать до 15 лет за решеткой за бездействие в сфере борьбы с наркотиками в военное время: законопроект прошел первое чтение

Макрон посещает Новую Каледонию, чтобы справиться с кризисом на нестабильной французской территории

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил 25-часовой перелет в Новую Каледонию, французскую территорию в южной части Тихого океана, чтобы восстановить контроль над кризисом, вызванным бурными протестами против избирательных прав и требований независимости.

Новости Мира •   •  5239 просмотра
Макрон посещает Новую Каледонию, чтобы справиться с кризисом на нестабильной французской территории

NASA вновь отложила дебютный пилотируемый полет Starliner от Boeing

NASA отложило дебютный пилотируемый полет капсулы Boeing Starliner из-за утечки гелия в двигательной установке космического корабля, при этом следующая возможная дата запуска все еще обсуждается.

Новости Мира •   •  5322 просмотра
NASA вновь отложила дебютный пилотируемый полет Starliner от Boeing

В Минобороны заявили, что в скором времени ожидаются положительные сдвиги по поставкам ПВО Украине

Во время встречи в Рамштайне особое внимание было уделено против воздушной обороне, и вскоре ожидаются положительные сдвиги в поставках соответствующего вооружения в Украину.

Война •   •  8941 просмотра
В Минобороны заявили, что в скором времени ожидаются положительные сдвиги по поставкам ПВО Украине

Канцлер Австрии в разговоре с Зеленским подтвердил участие в саммите мира

Президент Зеленский обсудил с канцлером Австрии Нетгеймером предстоящий мирный саммит в Швейцарии, сотрудничество между двумя странами, участие австрийского бизнеса в восстановлении Украины и расширение сотрудничества в области гуманитарного разминирования.

Война •   •  8943 просмотра
Канцлер Австрии в разговоре с Зеленским подтвердил участие в саммите мира

На Харьковском направлении враг продолжает давить в районе Липцев - Генштаб

На Харьковском направлении количество боестолкновений возросло до восьми, в то время как еще один авиаудар врагом был нанесен по Волчанску.

Война •   •  8821 просмотра
На Харьковском направлении враг продолжает давить в районе Липцев - Генштаб