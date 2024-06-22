Кількість поранених у Харкові після атаки рф зросла до 52 - прокуратура
Київ • УНН
52 людини, у тому числі 23 чоловіки, 26 жінок і 3 дівчинки у віці 12-17 років, були поранені і ще 3 вбиті в результаті російського удару по Харкову.
У Харкові кількість поранених у результаті російського удару зросла до 52, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.
"Станом на 20:20 кількість постраждалих зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі додали, що ще троє людей загинули.
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