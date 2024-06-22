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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Кількість поранених у Харкові після атаки рф зросла до 52 - прокуратура

Київ • УНН

 • 25298 перегляди

52 людини, у тому числі 23 чоловіки, 26 жінок і 3 дівчинки у віці 12-17 років, були поранені і ще 3 вбиті в результаті російського удару по Харкову.

Кількість поранених у Харкові після атаки рф зросла до 52 - прокуратура

У Харкові кількість поранених у результаті російського удару зросла до 52, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.

"Станом на 20:20 кількість постраждалих зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що ще троє людей загинули.

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Нагадаємо

Як повідомляв УНН, армія рф завдала по Харкову чотири удари, є загиблі і поранені.

У мережі з'явились кадри наслідків ворожої атки та руйнувань у Харкові.

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