Хресна хода на честь річниці трагедії на ЧАЕС пройшла у Дніпрі

Захід влаштований у пам’ять загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Біля трьох сотень громадян крокували центральними вулицями міста під спів представників . На цей час рух для автомобілей даним напрямком був перекритий.

Зазначимо, майже 7 тис. дніпрян брали активну участь у боротьбі з наслідками вибуху реактора. Нині в місті мешкає понад 6,8 тис. осіб, які постраждали внаслідок тих подій. Із них 4,5 тис. є ліквідаторами катастрофи.

Нагадаємо, 26 квітня заходи до річниці Чорнобильської катастрофи відбулись у Кропивницькому.