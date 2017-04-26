Хресна хода на честь річниці трагедії на ЧАЕС пройшла у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Дніпрі від Свято- Троїцького кафедрального собору до пам’ятника “Чорнобильський дзвін” пройшла Хресна хода. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Захід влаштований у пам’ять загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Біля трьох сотень громадян крокували центральними вулицями міста під спів представників . На цей час рух для автомобілей даним напрямком був перекритий.
Зазначимо, майже 7 тис. дніпрян брали активну участь у боротьбі з наслідками вибуху реактора. Нині в місті мешкає понад 6,8 тис. осіб, які постраждали внаслідок тих подій. Із них 4,5 тис. є ліквідаторами катастрофи.
Нагадаємо, 26 квітня заходи до річниці Чорнобильської катастрофи відбулись у Кропивницькому.