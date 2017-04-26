Крестный ход в честь годовщины трагедии на ЧАЭС прошла в Днепре

Мероприятие организованно в память погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Около трех сотен граждан шагали по центральным улицам города под пение представителей. В настоящее время движение для автомобилей данному направлению был перекрыт.

Отметим, почти 7 тыс. днепрян принимали активное участие в борьбе с последствиями взрыва реактора. Сейчас в городе проживает более 6,8 тыс. человек, пострадавших в результате тех событий. Из них 4,5 тыс. Являются ликвидаторами катастрофы.

Напомним, 26 апреля мероприятия к годовщине Чернобыльской катастрофы произошли в Кропивницком .