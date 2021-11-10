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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40461 перегляди

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Хорватія не стала змінювати умови в'їзду для українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Хорватія не змінить умови в’їзду для українців, на тлі рішення ЄС про виключення України зі списку COVID-безпечних країн. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Хорватія не стала змінювати умови в'їзду для українців

Цитата:

“Ще одна гарна новина. Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер”, - написав Кулеба в Twitter.

Деталі

В’їзд до Хорватії для українських громадян на сьогодні дозволено за наявності документального підтвердження туристичної мети поїздки (бронювання/оплати готелю/апартаментів), з невідкладних особистих причини, з діловою метою, з метою навчання, участі у змаганнях чи наявності дозволу на роботу та проживання в Хорватії.

Для в'їзду необхідно предоставити негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, довідку про вакцинацію двома дозами визнаних в ЄС вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm) або одною дозою (Janssen/Johnson&Johnson), довідку про одужання або відповідний результат тесту.

За відсутності одного з документів в’їзд до Хорватії може бути дозволений за умови зобов’язання перебування на самоізоляції до здачі тестів на території Хорватії за свій кошт. За відсутності можливості здачі тестів самоізоляція триває 10 днів.

Що було раніше

Кіпр та Естонія стали першими двома країнами Євросоюзу, які не стануть закривати кордони для українців.

Контекст

9 листопада ЄС вирішив виключити Україну зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн Євросоюзу без додаткових обмежень, пов’язаних із коронавірусом.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що після вилучення України із “зеленого списку” ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це — рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС.

Можливість в’їзду українських громадян до ЄС у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки з’явилася 15 липня 2021 року.

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