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Хорватия не стала менять условия въезда для украинцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Хорватия не изменит условия въезда для украинцев, на фоне решения ЕС об исключении Украины из списка COVID-безопасных стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Хорватия не стала менять условия въезда для украинцев

Цитата:

“Еще одна хорошая новость. Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и до сих пор”, - написал Кулеба в Twitter.

Детали

Въезд в Хорватию для украинских граждан на сегодня разрешен при наличии документального подтверждения туристической цели поездки (бронирование/оплата отеля/апартаментов), по неотложным личным причинам, с деловой целью, с целью обучения, участия в соревнованиях или наличия разрешения на работу и проживания в Хорватии.

Для въезда необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, справку о вакцинации двумя дозами признанных в ЕС вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm) или одной дозой (Janssen/Johnson&Johnson), справку о выздоровлении или соответствующий результат теста.

При отсутствии одного из документов въезд в Хорватию может быть разрешен при условии обязательства пребывания на самоизоляции до сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет. При отсутствии возможности сдачи тестов самоизоляция длится 10 дней.

Что было ранее

Кипр и Эстония стали двумя первыми странами Евросоюза, которые не станут закрывать границы для украинцев.

Контекст

9 ноября ЕС решил исключить Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны Евросоюза без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после изъятия Украины из “зеленого списка” ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это - рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС.

Возможность въезда украинских граждан в ЕС в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки появилась 15 июля 2021 года.

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