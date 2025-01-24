Холодно та мокро: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 24 січня очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом та дощем. Температура повітря вдень становитиме від 0 до +11°С, на півдні найтепліше.
Сьогодні, 24 січня, у більшості областей України буде хмарно. Повітря в регіоні максимально прогріється до +5°С. Про це інформує Український гідрометцентр, передає УНН.
Деталі
За прогнозами синоптиків, вдень в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ. У південних, більшості центральних областей та на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, південно-східний, у західних областях з переходом на західний, 3-8 м/с.
Температура вдень 0-5° тепла, на півдні країни 6-11°.
На Київщині буде хмарно. Вдень невеликий мокрий сніг і дощ.
Швидкість південно-східного вітру буде 3–8 м/с.
Вдень у столиці потеплішає до +2...+4 °С, а за межами міста — до 0...+5 °С.
Сьогодні відзначається День Служби зовнішньої розвідки України24.01.25, 05:45 • 29087 переглядiв