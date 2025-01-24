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Холодно та мокро: прогноз погоди на сьогодні

Холодно та мокро: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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В Україні 24 січня очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом та дощем. Температура повітря вдень становитиме від 0 до +11°С, на півдні найтепліше.

Сьогодні, 24 січня, у більшості областей України буде хмарно. Повітря в регіоні максимально прогріється до +5°С. Про це інформує Український гідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, вдень в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ. У південних, більшості центральних областей та на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, південно-східний, у західних областях з переходом на західний, 3-8 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла, на півдні країни 6-11°.  

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На Київщині буде хмарно. Вдень невеликий мокрий сніг і дощ.

Швидкість південно-східного вітру буде 3–8 м/с.

Вдень у столиці потеплішає до +2...+4 °С, а за межами міста — до 0...+5 °С.

Сьогодні відзначається День Служби зовнішньої розвідки України24.01.25, 05:45 • 29087 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Київ
sluzhba-zovnishnoi-rozvidky-ukrainyСлужба зовнішньої розвідки України
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