Холодно и мокро: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 24 января ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом и дождем. Температура воздуха днем составит от 0 до +11°С, на юге теплее всего.
Сегодня, 24 января, в большинстве областей Украины будет облачно. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С. Об этом информирует Украинский гидрометцентр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, днем в Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь. В южных, большинстве центральных областей и на Прикарпатье ночью и утром местами туман.
Ветер южный, юго-восточный, в западных областях с переходом на западный, 3-8 м/с.
Температура днем 0-5° тепла, на юге страны 6-11°.
На Киевщине будет облачно. Днем небольшой мокрый снег и дождь.
Скорость юго-восточного ветра будет 3-8 м/с.
Днем в столице потеплеет до +2...+4 °С, а за пределами города - до 0...+5 °С.
Сегодня отмечается День Службы внешней разведки Украины24.01.25, 05:45 • 16209 просмотров