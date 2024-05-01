Хочуть обмежити зйомки території України: Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній

Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній задля обмеження зйомки території України, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

Представники Міноборони зустрілися з керівництвом супутникової компанії. Назву не розголошуємо з міркувань безпеки.

Мета зустрічі — обговорення обмеження космічної зйомки території України в умовах воєнного стану.

Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом