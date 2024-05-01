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Хочуть обмежити зйомки території України: Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній

Хочуть обмежити зйомки території України: Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній

Київ • УНН

 • 22699 перегляди

Міністерство оборони співпрацюватиме з великою супутниковою компанією для обмеження супутникової зйомки території України під час воєнного стану, щоб не допустити її використання противником, а також продовжить контракт на замовлення актуальних знімків для потреб оборони та безпеки.

Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній задля обмеження зйомки території України, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

Представники Міноборони зустрілися з керівництвом супутникової компанії. Назву не розголошуємо з міркувань безпеки.

Мета зустрічі — обговорення обмеження космічної зйомки території України в умовах воєнного стану.

Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом 

- підкреслила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони.

Також Міноборони планує продовження контракту з супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.

Перший в Києві: Міноборони відкрило 18-й в Україні Центр рекрутингу30.04.24, 22:35 • 20323 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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