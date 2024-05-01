Хотят ограничить съемки территории Украины: Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний

Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Представители Минобороны встретились с руководством спутниковой компании. Название не разглашаем из соображений безопасности.

Цель встречи - обсуждение ограничения космической съемки территории Украины в условиях военного положения.

Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм по ограничению съемок нашей территории. Это сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний. В условиях войны мы должны минимизировать риски использования изображений Украины врагом - подчеркнула Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны.

Также Минобороны планирует продление контракта со спутниковой компанией для заказа актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.

Первый в Киеве: Минобороны открыло 18-й в Украине Центр рекрутинга