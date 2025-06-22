Херсон зазнав удару: пошкоджено об’єкт водопостачання, можливі перебої з водою
Київ • УНН
Херсон зазнав обстрілу, внаслідок якого пошкоджено об'єкт водопостачання міста. Можливі перебої з водою в деяких районах, комунальники працюють над відновленням.
Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено об’єкт, який забезпечує водопостачання міста. Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, інформує УНН.
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За його словами, на час відновлювальних робіт у частині Дніпровського, Корабельного та Центрального районів можливі перебої або знижений тиск водопостачання.
Можлива подача води за графіком - повідомлю про це окремо
Він запевнив, що співробітники комунальних служб Херсона працюють на місці та роблять усе, аби якнайшвидше відновити подачу води.
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