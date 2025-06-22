Херсон зазнав удару: пошкоджено об’єкт водопостачання, можливі перебої з водою

Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено об’єкт, який забезпечує водопостачання міста. Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, інформує УНН.

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За його словами, на час відновлювальних робіт у частині Дніпровського, Корабельного та Центрального районів можливі перебої або знижений тиск водопостачання.

Можлива подача води за графіком - повідомлю про це окремо - написав Шанько.

Він запевнив, що співробітники комунальних служб Херсона працюють на місці та роблять усе, аби якнайшвидше відновити подачу води.

Нагадаємо

В ніч на 21 червня Херсон зазнав удару - російська армія обстріляла Центральний район міста. Внаслідок "прильотів" пошкоджено багатоквартирні будинки. В оселях понівечено балкони, стіни, дахи, вибито шибки.

Снаряди влучили у кілька квартир. В одній з них перебувала 85-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

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