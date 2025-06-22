Херсон подвергся удару: поврежден объект водоснабжения, возможны перебои с водой
Киев • УНН
Херсон подвергся обстрелу, в результате которого поврежден объект водоснабжения города. Возможны перебои с водой в некоторых районах, коммунальщики работают над восстановлением.
В результате обстрела Херсона поврежден объект, обеспечивающий водоснабжение города. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, информирует УНН.
Детали
По его словам, на время восстановительных работ в части Днепровского, Корабельного и Центрального районов возможны перебои или пониженное давление водоснабжения.
Возможна подача воды по графику - сообщу об этом отдельно
Он заверил, что сотрудники коммунальных служб Херсона работают на месте и делают все, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды.
Напомним
В ночь на 21 июня Херсон подвергся удару - российская армия обстреляла Центральный район города. В результате "прилетов" повреждены многоквартирные дома. В квартирах изуродованы балконы, стены, крыши, выбиты стекла.
Снаряды попали в несколько квартир. В одной из них находилась 85-летняя женщина. Ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
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