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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Херсон майже повністю з електропостачанням: в ОВА розповіли деталі

Херсон майже повністю з електропостачанням: в ОВА розповіли деталі

Київ • УНН

 • 888102 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. В нещодавно деокупованому Херсоні тривають роботи з відновленням світла. Наразі електропостачання доступно у 85% містян. Про це заявив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує УНН.

Цитата

«85% міста має світло. Електроживлення подали у наступні райони міста: Центр - 95%; Таврійський та Північний - 89%; Шуменський - 96%; Текстильний - 73%; Житлоселище - 96%; Острів - 89%; ХБК - 71%», - написав він в Telegram.

Деталі

За його інформацією, світло є у домівках 113 081 абонентів.

«Повністю відновлено електропостачання у селищах Комишани, Приозерне та на 70% у Білозерці», - додав голова ОВА.

Доповнення

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, 11 листопада Херсон повернувся під контроль України.

14 листопада в Херсоні офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був Президент Володимир Зеленський.

У деокупованому Херсоні відновили роботу оператора Vodafone.

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