Херсон майже повністю з електропостачанням: в ОВА розповіли деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В нещодавно деокупованому Херсоні тривають роботи з відновленням світла. Наразі електропостачання доступно у 85% містян. Про це заявив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує УНН.
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«85% міста має світло. Електроживлення подали у наступні райони міста: Центр - 95%; Таврійський та Північний - 89%; Шуменський - 96%; Текстильний - 73%; Житлоселище - 96%; Острів - 89%; ХБК - 71%», - написав він в Telegram.
Деталі
За його інформацією, світло є у домівках 113 081 абонентів.
«Повністю відновлено електропостачання у селищах Комишани, Приозерне та на 70% у Білозерці», - додав голова ОВА.
Доповнення
За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, 11 листопада Херсон повернувся під контроль України.
14 листопада в Херсоні офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був Президент Володимир Зеленський.
У деокупованому Херсоні відновили роботу оператора Vodafone.