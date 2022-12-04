Херсон майже повністю з електропостачанням: в ОВА розповіли деталі

Цитата

«85% міста має світло. Електроживлення подали у наступні райони міста: Центр - 95%; Таврійський та Північний - 89%; Шуменський - 96%; Текстильний - 73%; Житлоселище - 96%; Острів - 89%; ХБК - 71%», - написав він в Telegram.

Деталі

За його інформацією, світло є у домівках 113 081 абонентів.

«Повністю відновлено електропостачання у селищах Комишани, Приозерне та на 70% у Білозерці», - додав голова ОВА.

Доповнення

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, 11 листопада Херсон повернувся під контроль України.

14 листопада в Херсоні офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був Президент Володимир Зеленський.

У деокупованому Херсоні відновили роботу оператора Vodafone.