Харківщина: росіяни пообіді атакували Вовчанськ FPV-дроном, загинули дві людини
Київ • УНН
Російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль у Вовчанську, в результаті чого загинули 58-річний чоловік і 53-річна жінка, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.
Росіяни знову атакували Вовчанськ. Російський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку. Загинули щонайменше двоє людей. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Близько 15 години у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка.
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Очільник ОВА також повідомив, що зі слів свідків, у авто могла бути ще одна людина. Ця інформація наразі перевіряється.
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Раніше УНН писав із посиланням на Синєгубова, що у першій половині дня армія рф випустила керовану авіабомбу на Вовчанськ Харківської області. Через що одна людина загинула, ще одна - постраждала, є пошкодження.
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