Харьковщина: россияне после обеда атаковали Волчанск FPV-дроном, погибли два человека

Россияне снова атаковали Волчанск. Российский FPV-дрон попал в гражданскую машину. Погибли по меньшей мере два человека. Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Около 15 часов в Волчанске вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. По предварительным данным, погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина. - написал Синегубов.

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Глава ОВА также сообщил, что со слов свидетелей, в авто мог быть еще один человек. Эта информация сейчас проверяется.

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Ранее УНН писал со ссылкой на Синегубова, что в первой половине дня армия рф выпустила управляемую авиабомбу на Волчанск Харьковской области. Из-за чего один человек погиб, еще один - пострадал, есть повреждения.

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