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Від ворожих атак у Харківській області постраждали четверо людей – ОВА

Київ • УНН

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Ворог здійснив понад 20 атак на Куп'янському напрямку Харківської області. Внаслідок обстрілів та атак безпілотниками постраждали 5 осіб, пошкоджено будинки та інфраструктуру.

Від ворожих атак у Харківській області постраждали четверо людей – ОВА

Протягом минулої доби ворог неодноразово обстрілював та атакував безпілотниками Харківську область. Здійснив більше 20 атак на Куп’янському напрямку. Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, пише УНН.

Внаслідок ворожих атак постраждали двоє жінок та двоє чоловіків. Ще один чоловік отримав гостру реакцію на стрес через підрив трактора на міні.

– Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Кіндрашівка. Обстріл з РСЗВ. Горіла господарча споруда та гараж.

– Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горіли дрова та трава на відкритій території. Постраждала 61-річна жінка.

– Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. Пошкоджено 5 приватних будинків.  Постраждав 57-річний чоловік.

– Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., м. Куп'янськ. Влучання FPV-дрона біля легкового автомобіля. Постраждали 77-річна жінка та 53-річний чоловік.

– Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Новоплатонівка. Влучання БПЛА. Пошкоджено скління та дахи чотирьох будівель.

– Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Українське. Внаслідок обстрілу горіла трава та очерет.

– Барвінківська гр., с. Василівка. Підрив трактору в полі на невідомому вибуховому пристрої. Постраждав 27-річний чоловік (гостра реакція на стрес).

Голова Харківської ОВА додав, що на Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.

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