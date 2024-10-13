От вражеских атак в Харьковской области пострадали четыре человека - ОВА
Киев • УНН
Враг совершил более 20 атак на Купянском направлении Харьковской области. В результате обстрелов и атак беспилотниками пострадали 5 человек, повреждены дома и инфраструктура.
За прошедшие сутки враг неоднократно обстреливал и атаковал беспилотниками Харьковскую область. Осуществил более 20 атак на Купянском направлении. Об этом сообщил председатель Харьковской военной администрации Олег Синегубов, пишет УНН.
В результате вражеских атак пострадали две женщины и двое мужчин. Еще один мужчина получил острую реакцию на стресс из-за подрыва трактора на мине.
- Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Кондрашовка. Обстрел из РСЗО. Горели хозяйственная постройка и гараж.
- Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. В результате обстрела горели дрова и трава на открытой территории. Пострадала 61-летняя женщина.
- Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. Повреждены 5 частных домов. Пострадал 57-летний мужчина.
- Купянский р-н., Купянская ТГ., г. Купянск. Попадание FPV-дрона возле легкового автомобиля. Пострадали 77-летняя женщина и 53-летний мужчина.
- Изюмский р-н., Боровская ТГ, с. Новоплатоновка. Попадание БПЛА. Повреждены остекление и крыши четырех зданий.
- Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Украинское. В результате обстрела горела трава и камыш.
- Барвенковская гр., с. Васильевка. Подрыв трактора в поле на неизвестном взрывном устройстве. Пострадал 27-летний мужчина (острая реакция на стресс).
Председатель Харьковской ОГА добавил, что на Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.
Управляемые авиабомбы и реактивные системы залпового огня: враг ночью и утром атаковал Сумскую область13 октября 2024, 06:24 • 8793 просмотра