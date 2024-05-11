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Харківщина: окупанти випустили по Вовчанській громаді 20 КАБів, є жертви

Харківщина: окупанти випустили по Вовчанській громаді 20 КАБів, є жертви

Київ • УНН

 • 34669 перегляди

Внаслідок російського обстрілу загинули двоє мирних мешканців та один отримав поранення у Вовчанській громаді Харківської області.

Армія рф випустила по Вовчанській громаді на Харківщині 20 КАБів. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є загиблі та поранений, передає УНН.

Вовчанська громада під посиленими ворожими обстрілами. Понад 20 КАБів було випущено по місту та навколишнім населеним пунктам. Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА 

- повідомив Синєгубов.

За словами голови ОВА, об 11:30 ворог поцілив у приватний будинок у Вовчанську. Без постраждалих.

"15:45 с. Вовчанські Хутори. Через російські обстріли горів приватний будинок. У той же час у Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка. Також внаслідок обстрілів КАБами по будинкам постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки", - резюмував Синєгубов.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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