Харківщина: окупанти випустили по Вовчанській громаді 20 КАБів, є жертви
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу загинули двоє мирних мешканців та один отримав поранення у Вовчанській громаді Харківської області.
Армія рф випустила по Вовчанській громаді на Харківщині 20 КАБів. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є загиблі та поранений, передає УНН.
Вовчанська громада під посиленими ворожими обстрілами. Понад 20 КАБів було випущено по місту та навколишнім населеним пунктам. Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА
За словами голови ОВА, об 11:30 ворог поцілив у приватний будинок у Вовчанську. Без постраждалих.
"15:45 с. Вовчанські Хутори. Через російські обстріли горів приватний будинок. У той же час у Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка. Також внаслідок обстрілів КАБами по будинкам постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки", - резюмував Синєгубов.