Харьковщина: оккупанты выпустили по Волчанской громаде 20 КАБов, есть жертвы

Армия рф выпустила по Волчанской громаде на Харьковщине 20 КАБов. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, есть погибшие и раненый, передает УНН.

Волчанская громада под усиленными вражескими обстрелами. Более 20 КАБов было выпущено по городу и окружающим населенным пунктам. Также враг использует РСЗО, артиллерию, БПЛА - сообщил Синегубов.

По словам главы ОВА, в 11:30 враг попал в частный дом в Волчанске. Без пострадавших.

"15:45 с. Волчанские Хутора. Из-за российских обстрелов горел частный дом. В то же время в Волчанске в результате обстрела ранен 64-летний мужчина. Также в результате обстрелов КАБами по домам пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины", - резюмировал Синегубов.