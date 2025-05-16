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Вибори

Хаос напередодні виборів: сайти польських політиків атаковано проросійськими хакерами

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

Напередодні виборів у Польщі російські хакери атакували сайти "Громадянської платформи" та інші польські партії. Уряд вживає заходів, щоб відновити роботу сайтів.

Хаос напередодні виборів: сайти польських політиків атаковано проросійськими хакерами

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у соціальних мережах про DDoS-атаки, спрямовані, зокрема, на сайти польської партії "Громадянська платформа". Ліві партії та Польська селянська партія (PSL) також зазнають нападу. Служби інтенсивно протидіють цьому, передає УНН із посиланням на сторінки Дональда Туска та видання Wiadomosci.

Деталі

Підтверджено DDoS-атаки на низку польських організацій, в тому числі на сайт "Громадянської платформи".

Ось що повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск:

Лише за два дні до польських виборів група російських хакерів, активних у Telegram, атакувала інтернет-сайти "Громадянської платформи". 

- повідомив Туск.

Глава уряду зауважив, що Ліві партії та PSL також є ціллю.

Служби проводять інтенсивну діяльність у цьому питанні. Атака триває

- наголосив Туск.

Замість дегустації вин, хакерська атака: хакери з рф атакували європейських дипломатів16.04.25, 16:23 • 5952 перегляди

Центр аналізу дезінформації NASK прокоментував ситуацію також, зазначивши про діяльність проросійських хакерів:

Ми можемо підтвердити, що проросійське угруповання "noname057" відповідає за сьогоднішні DDoS-атаки на деякі польські вебсайти. .. У випадку всіх DDoS-атак, таких як та, яка має вивести з ладу вебсайт, – нагадуємо, що зловмисники грають на отримання розголосу та сіють заворушення й хаос – ми просимо бути обережними у повідомленні про це,

- наголосив представник NASK Яцек Дзюра.

Про хакерську атаку повідомив у п'ятницю Ян Грабєц, керівник канцелярії прем'єр-міністра.

Ми відключили весь наш сервер як запобіжний захід, щоб запобігти подальшим пошкодженням, і зараз працюємо над відновленням повної функціональності. Щоб сторінки можна було знову запустити. Це стосується головної сторінки platform.org та сторінки з формою для пожертвувань на підтримку виборчої кампанії Рафала Тшасковського

Нагадаємо

Польща стикається з безпрецедентною спробою росії втрутитися в її президентські вибори, заявив міністр цифровізації країни Кшиштоф Гавковський на початку травня 2025 року.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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