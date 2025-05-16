Хаос напередодні виборів: сайти польських політиків атаковано проросійськими хакерами

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у соціальних мережах про DDoS-атаки, спрямовані, зокрема, на сайти польської партії "Громадянська платформа". Ліві партії та Польська селянська партія (PSL) також зазнають нападу. Служби інтенсивно протидіють цьому, передає УНН із посиланням на сторінки Дональда Туска та видання Wiadomosci.

Деталі

Підтверджено DDoS-атаки на низку польських організацій, в тому числі на сайт "Громадянської платформи".

Ось що повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск:

Лише за два дні до польських виборів група російських хакерів, активних у Telegram, атакувала інтернет-сайти "Громадянської платформи". - повідомив Туск.

Глава уряду зауважив, що Ліві партії та PSL також є ціллю.

Служби проводять інтенсивну діяльність у цьому питанні. Атака триває - наголосив Туск.

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Центр аналізу дезінформації NASK прокоментував ситуацію також, зазначивши про діяльність проросійських хакерів:

Ми можемо підтвердити, що проросійське угруповання "noname057" відповідає за сьогоднішні DDoS-атаки на деякі польські вебсайти. .. У випадку всіх DDoS-атак, таких як та, яка має вивести з ладу вебсайт, – нагадуємо, що зловмисники грають на отримання розголосу та сіють заворушення й хаос – ми просимо бути обережними у повідомленні про це, - наголосив представник NASK Яцек Дзюра.

Про хакерську атаку повідомив у п'ятницю Ян Грабєц, керівник канцелярії прем'єр-міністра.

Ми відключили весь наш сервер як запобіжний захід, щоб запобігти подальшим пошкодженням, і зараз працюємо над відновленням повної функціональності. Щоб сторінки можна було знову запустити. Це стосується головної сторінки platform.org та сторінки з формою для пожертвувань на підтримку виборчої кампанії Рафала Тшасковського

Нагадаємо

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