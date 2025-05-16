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Хаос накануне выборов: сайты польских политиков атакованы пророссийскими хакерами

Киев • УНН

 • 862 просмотра

В преддверии выборов в Польше российские хакеры атаковали сайты "Гражданской платформы" и другие польские партии. Правительство принимает меры, чтобы восстановить работу сайтов.

Хаос накануне выборов: сайты польских политиков атакованы пророссийскими хакерами

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в социальных сетях о DDoS-атаках, направленных, в частности, на сайты польской партии "Гражданская платформа". Левые партии и Польская крестьянская партия (PSL) также подвергаются нападению. Службы интенсивно противодействуют этому, передает УНН со ссылкой на страницы Дональда Туска и издания Wiadomosci.

Детали

Подтверждены DDoS-атаки на ряд польских организаций, в том числе на сайт "Гражданской платформы".

Вот что сообщил премьер Польши Дональд Туск:

Всего за два дня до польских выборов группа российских хакеров, активных в Telegram, атаковала интернет-сайты "Гражданской платформы". 

- сообщил Туск.

Глава правительства отметил, что Левые партии и PSL также являются целью.

Службы проводят интенсивную деятельность в этом вопросе. Атака продолжается

- подчеркнул Туск.

Вместо дегустации вин, хакерская атака: хакеры из рф атаковали европейских дипломатов16.04.25, 16:23 • 5952 просмотра

Центр анализа дезинформации NASK прокомментировал ситуацию также, отметив деятельность пророссийских хакеров:

Мы можем подтвердить, что пророссийская группировка "noname057" отвечает за сегодняшние DDoS-атаки на некоторые польские веб-сайты. .. В случае всех DDoS-атак, таких как та, которая должна вывести из строя веб-сайт, – напоминаем, что злоумышленники играют на получение огласки и сеют беспорядки и хаос – мы просим быть осторожными в сообщении об этом,

- подчеркнул представитель NASK Яцек Дзюра.

О хакерской атаке сообщил в пятницу Ян Грабец, руководитель канцелярии премьер-министра.

Мы отключили весь наш сервер в качестве меры предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения, и сейчас работаем над восстановлением полной функциональности. Чтобы страницы можно было снова запустить. Это касается главной страницы platform.org и страницы с формой для пожертвований на поддержку избирательной кампании Рафала Тшасковского

Напомним

Польша сталкивается с беспрецедентной попыткой россии вмешаться в ее президентские выборы, заявил министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский в начале мая 2025 года.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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