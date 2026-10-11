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Кевін Гарт намагається не допустити до суду жінку з гучного інтимного скандалу 2017 року

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Кевін Гарт заперечує проти участі Монтії Саббаг у справі колишньої асистентки. Він вважає, що її свідчення зашкодять репутації.

Кевін Гарт намагається не допустити до суду жінку з гучного інтимного скандалу 2017 року

Американський актор і комік Кевін Гарт звернувся до суду з проханням не допустити до свідчень Монтію Саббаг, яка фігурувала в його гучному інтимному скандалі 2017 року. Жінку хочуть залучити до судового процесу між артистом та його колишньою асистенткою Мішею Шейкс, повідомляє TMZ, пише УНН.

Деталі

Згідно з новими судовими документами, Шейкс включила Саббаг до списку потенційних свідків, які можуть розповісти про скандальний відеозапис та подальші судові суперечки. Однак Гарт переконаний, що її свідчення не мають стосунку до нинішньої справи.

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Адвокати коміка стверджують, що колишня асистентка не погодила список свідків із його юридичною командою перед поданням до суду. Сам Гарт вважає, що залучення Саббаг має на меті не встановлення обставин справи, а створення нового публічного скандалу та завдання шкоди його репутації.

Через що Кевін Гарт судиться з колишньою асистенткою

Судова суперечка розпочалася після того, як Міша Шейкс, яка працювала на актора з 2017 до 2020 року, дала інтерв'ю блогерці Таші Кей, у якому обговорювала особисте життя Гарта. Комік звинуватив колишню співробітницю в порушенні угоди про нерозголошення конфіденційної інформації та заявив, що її висловлювання завдали шкоди його репутації.

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Шейкс, своєю чергою, наполягає, що угода не має юридичної сили, оскільки сам Гарт нібито не виконав передбачених нею зобов'язань. Актор вимагає компенсації збитків, а його адвокати переконують суд, що до справи мають стосунок лише він, колишня асистентка та блогерка, яка брала інтерв'ю.

Ім'я Монтії Саббаг стало широко відомим у 2017 році після появи інтимного відеозапису за участю Гарта. У 2019 році жінка подала проти нього позов на 60 мільйонів доларів, стверджуючи, що їхню близькість зняли без її згоди. Актор заперечував звинувачення, а судові провадження за позовом Саббаг згодом припинили без встановлення правдивості її тверджень.

Наразі суд ще не визначив, чи зможе Саббаг виступити свідком у справі. Розгляд суперечки між Гартом та його колишньою асистенткою триває.

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Степан Гафтко

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