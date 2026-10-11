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Кевин Харт пытается не допустить до суда женщину из громкого интимного скандала 2017 года

Киев • УНН

 • 4628 просмотра

Кевин Харт возражает против участия Монтиа Саббаг в деле бывшей ассистентки. Он считает, что её показания нанесут ущерб репутации.

Кевин Харт пытается не допустить до суда женщину из громкого интимного скандала 2017 года

Американский актер и комик Кевин Харт обратился в суд с просьбой не допустить к даче показаний Монтию Саббаг, которая фигурировала в его громком интимном скандале 2017 года. Женщину хотят привлечь к судебному процессу между артистом и его бывшей ассистенткой Мишей Шейкс, сообщает TMZ, пишет УНН.

Подробности

Согласно новым судебным документам, Шейкс включила Саббаг в список потенциальных свидетелей, которые могут рассказать о скандальной видеозаписи и последующих судебных спорах. Однако Харт убежден, что ее показания не имеют отношения к нынешнему делу.

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Адвокаты комика утверждают, что бывшая ассистентка не согласовала список свидетелей с его юридической командой перед подачей в суд. Сам Харт считает, что привлечение Саббаг направлено не на установление обстоятельств дела, а на создание нового публичного скандала и нанесение ущерба его репутации.

Из-за чего Кевин Харт судится с бывшей ассистенткой

Судебный спор начался после того, как Миша Шейкс, работавшая на актера с 2017 по 2020 год, дала интервью блогерше Таше Кей, в котором обсуждала личную жизнь Харта. Комик обвинил бывшую сотрудницу в нарушении соглашения о неразглашении конфиденциальной информации и заявил, что ее высказывания нанесли ущерб его репутации.

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Шейкс, в свою очередь, настаивает, что соглашение не имеет юридической силы, поскольку сам Харт якобы не выполнил предусмотренные им обязательства. Актер требует компенсации ущерба, а его адвокаты убеждают суд, что к делу имеют отношение только он, бывшая ассистентка и блогерша, которая брала интервью.

Имя Монтии Саббаг стало широко известно в 2017 году после появления интимной видеозаписи с участием Харта. В 2019 году женщина подала против него иск на 60 миллионов долларов, утверждая, что их близость сняли без ее согласия. Актер отрицал обвинения, а судебное разбирательство по иску Саббаг впоследствии прекратили без установления правдивости ее утверждений.

В настоящее время суд еще не определил, сможет ли Саббаг выступить свидетелем по делу. Рассмотрение спора между Хартом и его бывшей ассистенткой продолжается.

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Степан Гафтко

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