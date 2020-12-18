Кернеса поховають 23 грудня

“Похорони відбудуться в середу, 23 грудня. Спочатку — відспівування, яке пройде в Благовіщенському соборі з 7:00 до 8:30. Але на ньому буду присутніми лише рідні та близькі. Це тому що храм — закрите приміщення й за проханнями родини, там повинно бути небагато людей. Церемонія прощання відбуватиметься в фойє оперного театру з 9:00 й до 13:00. Зараз там проходить підготовка до цього. Додам, що все відбуватиметься згідно з карантинними обмеженнями. Усі присутні повинні надягнути маски. Після цього Геннадій Адольфович (Кернес — ред.) буде похований з усіма почестями, на які він, безумовно, заслужив”, - заявив Терехов

Також секретар міськради Харкова зазначив, що в місті буде змінено маршрути руху, адже потрібно за всіма нормативами зупинити рух на одній із частин вулиці Сумської.

“Додам ще з приводу перейменування однієї з вулиці на честь Геннадія Кернеса, про що зараз багато говорять. Ми будемо дивитися, як це юридично зробити. Там є певна процедура. Зараз ми розглядаємо відповідні петиції. Я, якщо чесно, хотів би таким чином віддати шану пам'яті друга”, - підсумував Терехов.

Нагадаємо, вчора у 61-річному віці помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Додамо, що з цього трагічного приводу у Харкові оголошено триденну жалобу.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким, родині та харків’янам з приводу смерті міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Як повідомляв УНН, про смерть Кернеса повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс.

Згодом смерть політика підтвердили у Харківській міськраді.

Нагадаємо, в п'ятницю, 11 грудня, стало відомо, що в мера Харкова не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19.

Так, 16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.

Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.

Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Весь цей час з 16 вересня Кернес не з’являвся на офіційних подіях.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги.

Як повідомлялося, Кернес не міг встигнути на перше засідання міської ради через рекомендації лікарів.

Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився.

Теперешній мерський термін був третім для Кернеса.