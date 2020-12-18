Кернеса похоронят 23 декабря

"Похороны состоятся в среду, 23 декабря. Сначала - отпевание, которое пройдет в Благовещенском соборе с 7:00 до 8:30. Но на нем буду присутствовать только родные и близкие. Это потому что храм - закрытое помещение и по просьбам семьи, там должно быть немного людей. Церемония прощания пройдет в фойе оперного театра с 9:00 и до 13:00. Сейчас там проходит подготовка к этому. Добавлю, что все будет происходить согласно с карантинными ограничениями. Все присутствующие должны надеть маски. После этого Геннадий Адольфович (Кернес - ред.) будет похоронен со всеми почестями, на которые он, безусловно, заслужил", - заявил Терехов.

Также секретарь горсовета Харькова отметил, что в городе будут изменены маршруты движения, ведь нужно по всем нормативам остановить движение на одной из частей улицы Сумской.

"Добавлю еще по поводу переименования одной из улиц в честь Геннадия Кернеса, о чем сейчас много говорят. Мы будем смотреть, как это юридически сделать. Там есть определенная процедура. Сейчас мы рассматриваем соответствующие петиции. Я, если честно, хотел бы таким образом отдать дань памяти друга", - подытожил Терехов.

Напомним, вчера в 61-летнем возрасте умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Добавим, что по этому трагическому поводу в Харькове объявлен траур.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким, семье и харьковчанам по поводу смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщал УНН, о смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

Впоследствии смерть политика подтвердили в Харьковском горсовете.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19.

Так 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Все это время с 16 сентября Кернес не появлялся на официальных событиях.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.

Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендации врачей.

Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось.

Настоящий мэрский срок был третьим для Кернеса.