Керівник заповідника "Биківнянські могили" підозрюється у мільйонних збитках
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Посадовця Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили” підозрюють у нанесенні шкоди на 3,6 млн грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“У четвер, 13 грудня 2018 року, Київською місцевою прокуратурою № 4 повідомлено про підозру начальнику відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення Національного історико-меморіального заповідника „Биківнянські могили“, службова недбалість якого призвела до протиправного знищення значного масиву лісових насаджень”, — йдеться у повідомленні.
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Так, між Національним історико-меморіального заповідником “Биківнянські могили” та товариством був укладений договір на видалення зелених насаджень, які втратили здатність виконувати свої корисні, захисні, санітарно-гігієнічні, естетичні функції, є сухостійними та аварійно-небезпечними.
Разом з тим, посадовець заповідника, який мав забезпечити належне виконання цих робіт, не проконтролював дії підрядника, внаслідок чого було здійснено самовільну вирубку 1802 неушкоджених дерев. Вказані дії призвели до грубого порушення інтересів держави у сфері охорони лісових ресурсів та спричинили збитків на суму понад 3,6 млн гривень.
За результатами розслідування Київською місцевою прокуратурою № 4 вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.
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На даний час вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу.
У межах розслідування буде також надана правова оцінка діям службових осіб товариства, яке займалось порубкою лісу.
Раніше на Львівщині було засуджено організатора незаконного видобутку корисних копалин на території заказника.
Національний історико-меморіальний заповідник “Биківнянські могили” — природно-історичний комплекс, що включає меморіальний комплекс жертвам режиму політичних репресій в СРСР у 1930-1940-их роках.