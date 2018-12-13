Руководитель заповедника "Быковнянские могилы" подозревается в миллионных убытках
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Должностное лицо Национального историко-мемориального заповедника “Быковнянские могилы” подозревают в нанесении ущерба на 3,6 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
“В четверг, 13 декабря 2018 года, Киевской местной прокуратурой № 4 было сообщено о подозрении начальнику отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения Национального историко-мемориального заповедника ”Быковнянские могилы, чья служебная халатность привела к противоправному уничтожению значительного массива лесных насаждений”, — говорится в сообщении.
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Так, между Национальным историко-мемориального заповедника “Быковнянские могилы” и обществом был заключен договор на удаление зеленых насаждений, потерявших способность выполнять свои полезные, защитные, санитарно-гигиенические, эстетические функции, и которые являются сухостойными и аварийно-опасными.
Вместе с тем, чиновник заповедника, который должен был обеспечить надлежащее выполнение этих работ, так и не проконтролировал действия подрядчика, в результате чего была осуществлена самовольная вырубку 1802 неповрежденных деревьев. Указанные действия привели к грубому нарушению интересов государства в сфере охраны лесных ресурсов и нанесли урон на сумму свыше 3,6 млн гривен.
По результатам расследования Киевской местной прокуратурой № 4 указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, то есть ненадлежащего исполнения должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия.
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В настоящее время решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.
В рамках расследования будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц общества, которая занималась вырубкой леса.
Ранее на Львовщине был осужден организатор незаконной добычи полезных ископаемых на территории заказника.
Национальный историко-мемориальный заповедник “Быковнянские могилы” — природно-исторический комплекс, включающий мемориальный комплекс жертвам режима политических репрессий в СССР в 1930-1940-х годах.