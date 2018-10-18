Керченського стрілка перевіряють на зв'язки з "Правим сектором" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. За даними джерел, Владислава Рослякова зараз посилено перевіряють на зв'язок з "Правим сектором" та УНА-УНСО. Про цепише "Комерсант", не називаючи джерела інформації, передає УНН.
"За даними джерел, самого Рослякова зараз посилено перевіряють на зв'язок з екстремістами. Правда, не релігійними, а з забороненого в Росії "Правого сектора" України і УНА-УНСО", - пише видання.
Крім того, мати студента Владислава Рослякова, який у середу напав на учнів Керченського політехнічного коледжу, вважають послідовницею кримського осередку "Свідків Єгови".
"Жінка вважалася членом кримської секти "Свідки Єгови", яку Мін'юст в серпні минулого року вніс до списку екстремістських організацій", - зазначає видання.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих під час вибуху і стрілянини в керченському коледжі зросла до 20.
Нагадаємо, кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на "Вбивство".
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Як повідомляв УНН, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі. Раніше повідомлялось про 10 загиблих, близько 50 людей отримали поранення.