Керченского стрелка проверяют на связь с "Правым сектором" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. По данным источников, Владислава Рослякова сейчас усиленно проверяют на связь с "Правым сектором" и УНА-УНСО. Об этом пишет "Коммерсант", не называя источника информации, передает УНН.
"По данным источников, самого Рослякова сейчас усиленно проверяют на связь с экстремистами. Правда, не религиозными, а с запрещенного в России "Правого сектора" Украины и УНА-УНСО", - пишет издание.
Кроме того, мать студента Владислава Рослякова, который в среду напал на учеников Керченского политехнического колледжа, считают последовательницей крымской ячейки "Свидетелей Иеговы".
"Женщина считалась членом крымской секты "Свидетели Иеговы", которую Минюст в августе прошлого года внес в список экстремистских организаций", - отмечает издание.
Как сообщал УНН, число погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже возросло до 20.
Напомним, уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на "Убийство".
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Как сообщал УНН, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. Ранее сообщалось о 10 погибших, около 50 человек получили ранения.