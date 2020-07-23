Катастрофа лайнера МАУ: дані з “чорних скриньок” попередньо проаналізували
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Органи розслідування авіаційних інцидентів Франції та Канади попередньо проаналізували інформацію з обох бортових реєстраторів літака “Міжнародних авіаліній України”, збитого Іраном на початку січня. Про це повідомили у французькому Бюро розслідувань і аналізу питань безпеки цивільної авіації (BEA), передає УНН.
“Аналіз інформації з голосового (CVR) та параметричного (FDR) бортових реєстраторів літака „Боїнг-737“, реєстраційний номер UR-PSR, завершений у результаті чотирьох днів скоординованої технічної роботи”, — йдеться у повідомленні Бюро.
“Іран дякує BEA за прийняття прохання про технічну допомогу і за чудову і прозору роботу на високому рівні”, — процитували також у Бюро заяву іранського органу розслідувань авіаінцидентів.
Своєю чергою, у Бюро безпеки на транспорті (TSB) Канади, мешканців якої було багато серед загиблих пасажирів, підтвердили попередній аналіз даних, знятих з реєстраторів літака МАУ.
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Що саме за інформація на реєстраторах — не повідомляється. У TSB пояснили, що відповідно до міжнародних норм, це неможливо без прямо висловленої згоди держави, яка веде розслідування, тобто в цьому випадку Ірану.
Нагадаємо, зняття інформації з обох самописців відбулось 20 липня. Вже 21 липня почався її попередній аналіз. Усі отримані дані передали представникам Ірану.
Рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.
Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.