Катастрофа лайнера МАУ: данные из "черных ящиков" предварительно проанализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Органы расследования авиационных инцидентов Франции и Канады предварительно проанализировали информацию с обоих бортовых регистраторов самолета “Международных авиалиний Украины”, сбитого Ираном в начале января. Об этом сообщили во французском Бюро расследований и анализа вопросов безопасности гражданской авиации (BEA), передает УНН.
“Анализ информации голосового (CVR) и параметрического (FDR) бортовых регистраторов самолета „Боинг-737“, регистрационный номер UR-PSR, завершенный в результате четырех дней скоординированной технической работы”, — говорится в сообщении Бюро.
“Иран благодарит BEA за принятие просьбы о технической помощи и за прекрасную и прозрачную работу на высоком уровне”, — процитировали также в Бюро заявление иранского органа расследований авиаинцидентов.
В свою очередь, в Бюро безопасности на транспорте (TSB) Канады, жителей которой было много среди погибших пассажиров, подтвердили предварительный анализ данных, снятых с регистраторов самолета МАУ.
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Что именно за информация на регистраторах — не сообщается. В TSB объяснили, что в соответствии с международными нормами, это невозможно без прямо выраженного согласия государства, ведет расследование, то есть в этом случае Ирана.
Напомним, снятие информации с обеих самописцев произошло 20 июля. Уже 21 июля начался их предварительный анализ. Все полученные данные передали представителям Ирана.
Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.