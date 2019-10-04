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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Катастрофа Ан-12: з'явились нові подробиці про стан постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Троє пацієнтів, постраждалих у результаті падіння літака Ан-12 при аварійній посадці, перебувають у лікарні у важкому стані. Про це кореспонденту УНН повідомили у Львівській клінічній лікарні №8.

Катастрофа Ан-12: з'явились нові подробиці про стан постраждалих

“Двоє пацієнтів переведені у післяопераційну палату травматологічного відділу, третій пацієнт після операції переведений у реанімацію”, — повідомили у лікарні.

За словами лікаря, стан всіх трьох пацієнтів важкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У львівській лікарні прокоментували стан постраждалих у авіакатастрофі

Нагадаємо, аварія сталася під час виконання літаком авіакомпанії “Україна Аероальянс” чартерного вантажного рейсу по маршруту Віго (Іспанія) — Львів. За даними з бази профільного ресурсу Flightradar24, літаку 51 рік.

Розглядається дві версії події: закінчилося пальне та помилка пілота.

Всього на борту було сім членів екіпажу і один супроводжуючий вантажу. В підсумку загинуло п’ятеро людей, троє - постраждали. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.

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