Катастрофа Ан-12: з'явились нові подробиці про стан постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Троє пацієнтів, постраждалих у результаті падіння літака Ан-12 при аварійній посадці, перебувають у лікарні у важкому стані. Про це кореспонденту УНН повідомили у Львівській клінічній лікарні №8.
“Двоє пацієнтів переведені у післяопераційну палату травматологічного відділу, третій пацієнт після операції переведений у реанімацію”, — повідомили у лікарні.
За словами лікаря, стан всіх трьох пацієнтів важкий.
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Нагадаємо, аварія сталася під час виконання літаком авіакомпанії “Україна Аероальянс” чартерного вантажного рейсу по маршруту Віго (Іспанія) — Львів. За даними з бази профільного ресурсу Flightradar24, літаку 51 рік.
Розглядається дві версії події: закінчилося пальне та помилка пілота.
Всього на борту було сім членів екіпажу і один супроводжуючий вантажу. В підсумку загинуло п’ятеро людей, троє - постраждали. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.